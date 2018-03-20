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Российские кураторы на Донбассе начали задействовать в своей пропаганде местных школьников
Российское оккупационное командование под видом реализации т.н. «программы военно-патриотического воспитания молодежи» начало проведение мощной пропагандистской кампании на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Эта кампания направлена на искусственное создание положительного имиджа оккупационных войск и навязывание местному населению пророссийских настроений, передает Восточный фарватер.
В частности 17 марта 2018 года российскими инструкторами инженерно-саперного подразделения одной из т.н. частей 1 АК российско-оккупационных войск, с привлечением школьников Макеевки и Горловки были проведены т.н. показательные занятия по минно-взрывной подготовке. Для обеспечения массовости мероприятия до руководителей учебных заведений указанных населенных пунктов заранее было доведено «правительственное распоряжение» об ответственности за обеспечение максимального присутствия учащихся на занятиях.
Предполагается, что в дальнейшем российские пропагандисты будут постоянно увеличивать количество проведения различных т.н. «показательных» занятий, тренировок, уведомлений и других агитационно-идеологических мероприятий с привлечением военнослужащих оккупационных войск, с целью усиления российского влияния на население временно оккупированного Донбасса.
Теги: Донбасс, пропаганда, школьники, ОРДЛО
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