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СБУ разоблачила банду, переоформлявшую квартиры жителей Донецка на боевиков
Служба безопасности Украины разоблачила в Мариуполе преступную группу, которая содействовала пророссийским террористам в завладении недвижимостью мирных граждан, передает НВ.
"Правоохранители установили, что жительница временно неподконтрольной территории Донецкой области входила в группировку, участники которой организовали механизм противоправного переоформления прав собственности на объекты недвижимости в Донецке на членов незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", - сообщили в СБУ.
Как рассказали в спецслужбе, мошенники изготавливали фиктивные решения, используя украденную печать одного из райсудов Донецка, а окончательное переоформление жилья осуществлялось государственными регистраторами на подконтрольной Украине территории.
"Сделки осуществлялись без ведома и физического присутствия владельцев недвижимости, которые покинули временно неподконтрольную территорию из-за действий террористов", - добавили в ведомстве.
Теги: Донецк, Донбасс, квартиры, боевики
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