Ситуация в пунктах пропуска утром 20 марта

20.03.2018 09:12

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

Утром на КПВВ очереди были следующими.

Майорск в сторону Бахмута 40 авто, в Горловку 50.

Марьинка в обе стороны по 30 авто.

Новотроицкое в сторону Мариуполя 50 авто, в Донецк 20.

Гнутово в сторону Мариуполя 40 авто, в Донецк 20.

В прошлые сутки было зафиксировано пересечение линии соприкосновения 3,8 тысяч автомобилей.

Информации от очевидцев на данный момент нет.