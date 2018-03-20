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У Захарченко решили "вызвать" Порошенко в Донецк: в "ДНР" выступили с угрозами в адрес властей Украины

20.03.2018 18:16
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У Захарченко решили "вызвать" Порошенко в Донецк: в "ДНР" выступили с угрозами в адрес властей Украины

Власти оккупированного Донбасса решили провести громкое пропагандистское мероприятие под вывеской "народного трибунала", на котором планируется "судить" руководство Украины. По сообщениям сепаратистов, президент страны Петр Порошенко должен явиться на заседание, о чем ему сообщили в электронном письме. Об этом сообщают СМИ боевиков, публикуя грозные заявления "юристов" "Л/ДНР", передает dialog.ua.

Насмешившее Сеть мероприятие планируется широко освещать на оккупированном Донбассе, и оно будет проходить под вывеской разбирательств по "военным преступлениям" Украины. При этом один из местных "юристов" отметил, что боевики готовы обеспечить онлайн-связь, если Порошенко все же не сможет приехать в Донецк лично.

Организаторы уже пообещали участие суда присяжных, а также соблюдение украинского законодательства и норм международного права. Собравшиеся на мероприятие представители "Л/ДНР" хотят поквитаться не только с президентом Порошенко, но и с Турчиновым, министром обороны Степаном Полтораком и главой Генерального штаба Виктором Муженко.

При этом и "народный трибунал", и его "приговоры" с точки зрения любого права являются юридически ничтожными, как бы ни заявляли обратное юристы-пропагандисты "ДНР/ЛНР". Напомним, захват в плен наемника "ДНР" раскрыл настоящий хаос в рядах оккупантов на Донбассе. Также сообщалось, что врач из Донбасса рассказал о количестве убитых наемников, поступивших в морг Горловки.



Теги: Украина, Донецк, Донбасс, суд, трибунал, ДНР, ЛНР, Порошенко, Захарченко
 
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