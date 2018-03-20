У Захарченко решили "вызвать" Порошенко в Донецк: в "ДНР" выступили с угрозами в адрес властей Украины

20.03.2018 18:16

Власти оккупированного Донбасса решили провести громкое пропагандистское мероприятие под вывеской "народного трибунала", на котором планируется "судить" руководство Украины. По сообщениям сепаратистов, президент страны Петр Порошенко должен явиться на заседание, о чем ему сообщили в электронном письме. Об этом сообщают СМИ боевиков, публикуя грозные заявления "юристов" "Л/ДНР", передает dialog.ua.

Насмешившее Сеть мероприятие планируется широко освещать на оккупированном Донбассе, и оно будет проходить под вывеской разбирательств по "военным преступлениям" Украины. При этом один из местных "юристов" отметил, что боевики готовы обеспечить онлайн-связь, если Порошенко все же не сможет приехать в Донецк лично.

Организаторы уже пообещали участие суда присяжных, а также соблюдение украинского законодательства и норм международного права. Собравшиеся на мероприятие представители "Л/ДНР" хотят поквитаться не только с президентом Порошенко, но и с Турчиновым, министром обороны Степаном Полтораком и главой Генерального штаба Виктором Муженко.

При этом и "народный трибунал", и его "приговоры" с точки зрения любого права являются юридически ничтожными, как бы ни заявляли обратное юристы-пропагандисты "ДНР/ЛНР". Напомним, захват в плен наемника "ДНР" раскрыл настоящий хаос в рядах оккупантов на Донбассе. Также сообщалось, что врач из Донбасса рассказал о количестве убитых наемников, поступивших в морг Горловки.