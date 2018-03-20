В Донбассе ликвидировали боевика «Черного»

20.03.2018 19:47

В зоне АТО в ходе боевых действий был ликвидирован боевик Колесник Иван Васильевич, известный по позывному «Черный».

Украинский блогер Necro Mancer на своей странице в соцсети сообщил, что ликвидированный боевик был родом из города Свердловска Луганской области, где родился 10/04/88, передает donpress.com.

В социальных сетях близкие «Черного» сообщают, что он был ликвидирован 02/03/18. Данные по ликвидированному боевику есть в базе сайте «Миротворец».