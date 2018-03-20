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В поздравлениях к Путину Захарченко напомнил о «непризнанном статусе ДНР»
Глава группировки «ДНР» Александр Захарченко в обращении к переизбранному президенту РФ Владимиру Путину напомнил о невозможности жителей отдельных районов Донетчины участвовать в голосовании, передают novosti.dn.ua.
«Жители Донецкой Народной Республики пока не принимали участия в выборах Президента России, в связи с нашим непризнанным статусом, но мы все горячо переживали за Вас и молились о том, чтобы российский народ сделал правильный выбор», – говорится в обращении, опубликованном на сайте Захарченко.
Он также в очередной раз отметил пророссийский курс деятельности «ДНР».
«Мы уверены, что в ближайшие шесть лет Россия совершит прорыв в будущее и поднимется на новые высоты. И этот прорыв России задаёт верные ориентиры для развития нашей Республики», – заявил глава группировки.
Владимир Путин, а также представители МИД РФ и других правительственных ведомств никогда не указывали на возможность признания самостоятельности подконтрольных боевикам районов Донбасса. При этом, в феврале 2017 года Путин легализовал на территории РФ «документы», выданные структурами под контролем «ДНР/ЛНР».
В феврале 2018-го, комментируя возможность признания «ДНР/ЛНР», министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на приверженность России Минским соглашениям, которые предусматривают сохранение территориальной целостности и суверенитета Украины.
18 марта на территории России и аннексированного Крыма прошли выборы президента России. В Украине граждан РФ не допускали в дипведомства и российские консульства для участия в голосовании из-за бойкота в связи с организацией выборов в аннексированном Крыму. В частности, в Верховную Раду внесен проект постановления №8153 о непризнании легитимности выборов президента России и победы на них Владимира Путина.
Помимо Украины, о не легитимности переизбрания Путина заявили в Канаде, Эстонии, Финляндии и других государствах.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин передал главам МИД стран ЕС список из более 140 лиц, причастных к организации и проведению выборов президента РФ в Крыму.
В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе указали, что выборы президента РФ прошли в условиях нехватки подлинной конкуренции, вызванных ограничениями свободы слова, собраний и объединений. В заявлении ОБСЕ также говорится о давлении на избирателей с целью повышения явки и на задержания активистов, которые заявляли о нарушении закона на выборах.
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, МИД, ОБСЕ, ДНР, Захарченко, Минские соглашения
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