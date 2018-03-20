Захарченко раздает автобусы

20.03.2018 16:32

В оккупированную Горловку сегодня доставили три автобуса марки «ЛиАЗ».

Отмечается, что транспортные средства передали по «распоряжению» главаря ОРДО Александра Захарченко.

«И.о. мэра» Горловки Иван Приходько отметил: «Хочу выразить особую благодарность Главе ДНР Александру Захарченко за его позицию и заботу о людях. Эти три автобуса будут пущены по маршруту города».Сообщается, что автобусы произведены на Ликинском автобусном заводе в Московской области. В салоне — 23 посадочных места, всего же он способен вместить свыше 40 пассажиров.