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Захарченко раздает автобусы
20.03.2018 16:32
В оккупированную Горловку сегодня доставили три автобуса марки «ЛиАЗ».
Отмечается, что транспортные средства передали по «распоряжению» главаря ОРДО Александра Захарченко.
«И.о. мэра» Горловки Иван Приходько отметил: «Хочу выразить особую благодарность Главе ДНР Александру Захарченко за его позицию и заботу о людях. Эти три автобуса будут пущены по маршруту города».Сообщается, что автобусы произведены на Ликинском автобусном заводе в Московской области. В салоне — 23 посадочных места, всего же он способен вместить свыше 40 пассажиров.
Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, Захарченко, автобусы
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