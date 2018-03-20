Жилье для переселецев в Покровске: завершается формирование списка

20.03.2018 20:11

До 31 марта текущего года Покровский центр предоставления административных услуг принимает заявления от внутренне перемещенных лиц на предоставление временного жилья. Уже в апреле должно состояться распределение девяти квартир, приобретенных для проживания лиц, пострадавших вследствие вооруженного конфликта, за средства городского бюджета Покровска и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины.

Ранее телекомпания «Орбита» рассказывала, кто из числа ВПЛ может претендовать на получение квартир для временного проживания и как правильно подать документы в ЦПАУ. Также сообщалось, что претенденты на первоочередное выделение квартир определятся исходя из системы баллов, на которые влияют социальный статус и материальное положение семьи, количество детей, наличие детей с инвалидностью, детей под опекой и другие факторы.

«Мы продолжаем формировать базу лиц, нуждающихся в жилье. В дальнейшем она будет использоваться для других проектов и программ, – рассказала секретарь горсовета Ирина Сущенко. – Напоминаю, что квартиры будут предоставляться во временное пользование на срок от одного года с правом продления до трех лет – при условии, что человек продолжит оставаться внутренне перемещенным лицом и по истечении года подаст соответствующее заявление».

Секретарь горсовета отметила, что благодаря положительному опыту участия Покровска в пилотном проекте по приобретению жилья для ВПЛ к городским властям стали обращаться международные и общественные благотворительные организации с предложениями продолжить сотрудничество в сфере обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц.

«Доноры предлагают программы льготного кредитования на покупку жилья, его предоставления с последующим правом приобретения, другие варианты, – говорит Ирина Сущенко. – После создания базы данных мы намерены более тесно сотрудничать с работодателями Покровска в вопросах предоставления жилья их работникам, зарегистрированным как ВПЛ. А сегодня хочу обратиться к руководителям предприятий коммунальной, государственной и частной собственности, бюджетных и социальных учреждений с просьбой о содействии в завершении формирования списка переселенцев».

В Мариуполе в конце 2017 года было приобретено 43 квартиры на рынке вторичной недвижимости. При отборе желающих также применяется бальная система.