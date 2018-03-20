Жизнь в оккупации: «Зачем нужны праздники с такими ценами?»

20.03.2018 11:15

Жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей жалуются на крайне высокие цены на продукты питания.

В последнее время участились жалобы прежде всего на резкое повышение цен — в стоимости взлетели яйца и картофель. Дончане предполагают, что это может быть связано как с приближающейся Пасхой, так и с… выборами президента России. Продавцы шутят, что «разминаются» перед Пасхой, завышая цены на продукты.

60, 68, 70… кто больше за «золотые яйца»

«Как бы там министерства и т. д. ЛНР не сообщали, о понижении цен, к каждому празднику цены неплохо так поднимаются. Скоро Пасха, яйца уже с 39 до 44−46 руб прыгнули, уверена, что это еще не предел», — возмущается местная жительница.

Во временно оккупированной Макеевке (Донецкая область) стоимость яиц перевалила даже, а 60 руб. «Подозреваю, что это еще не предел», — отметил макеевчанин.

«68 р. за сегодня», — жалуется другой автор.

Дончане и макеевчане называют яйца «золотым товаром» — по их словам, цена растет просто на глазах. «#Донецк Родычи говорят, что на Крытом рынке яйца подорожали до 70 р. Продавцы шутят: выборы путина — это разминка перед Пасхой», — написал житель Донецка.

«На калининском по 64, куры 115−120», — отметил другой дончанин, посетивший Калининский рынок Донецка.

«Космический» картофель

Также, по словам местных жителей, резко подорожал и картофель. «Сегодня на рынке был удивлен: картофель от 30 рублей и до 37 есть какой-то „молодой картофель“, но цена на него вообще космос», — отметил дончанин.

Под «космическим» картофелем подразумевается товар, завезенный из Египта.

Также дорожает и сахар — в ряде городов цена «взлетела» до 30 рублей, а затем поднялась до 34−35 руб. «Сегодня сахар 35, яйца 65», — отметил пользователь. Позднее к его словам добавился комментарий жителя Антрацита (Луганская область), который указал, что в его городе цена на сахар постоянно растет. «Продавцы говорят, что еще будет дорожать», — пишет он.

Жители временно оккупированных территорий отмечают: оккупационные «власти» постоянно отчитываются о низких ценах, однако на деле стоимость продуктов постоянно растет. При этом дончане и луганчане подчеркивают, что даже если сравнение цен с подконтрольными Украине территорями показывает незначительную разницу, это мало кого утешает: доходы в ОРДЛО остаются крайне низкими, и на этом фоне покупать дорогие продукты очень сложно.

«Зачем такие праздники, если столько денег на одни только продукты уходит», — в отчаянии написала местная жительница. С ее мнением согласны многие жертвы оккупации: по их словам, они уже сегодня не могут позволить себе элементарные продукты питания. И хотя это касается далеко не всех семей, многим жителям ОРДЛО все сложнее выдерживать условия оккупации, которые постоянно ухудшаются.

Источник ДонПресс.