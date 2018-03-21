Дети-сироты из зоны АТО будут иметь право стать на квартирный учет

21.03.2018 18:52

Согласно закону № 2279-VIII принятого Верховной Радой Украины 8 февраля текущего года, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, достигшие 16 лет и состоящих на учете внутренне перемещенных лиц, будут иметь право зачисляться на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и социальный квартирный учет по месту их учета в качестве внутренне перемещенных лиц.

Соответствующие изменения внесены в Жилищный кодекс, а также в законы «Об охране детства», «Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки», «О жилищном фонде социального назначения», «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц.

Источник: https://donpress.com