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Медицинский бот Марта расскажет про медреформу
В Мариуполе разработали первый в Украине медицинский бот, которые даст ответы на вопросы о том, что такое семейный врач, как проходить вакцинацию, как стать донором и осуществлять профилактику заболеваний.
На базе мессенджера Фейсбук была запущена работа МедБота, которого назвали Марта. Он отвечает на самые распространенные вопросы о том, как будет проходить медицинскую реформа. Список вопросов был сформирован из тех, которые поступали на сайт медпортала.
«Бот был разработан, чтобы повысить информированность населения по медицинской реформе, в частности по таким вопросам, как выбор семейного врача, подписание декларации и другие популярные вопросы. На данный момент есть ответы на 15 базовых вопросов. Со временем будет добавлен раздел по правам пациента, по обязанностям семейных врачей. Мониторинг вопросов, которые будут задаваться в процессе общения с ботом, позволит корректировать диалоги, чтобы научить Марту отвечать более понятным языком», - рассказали разработчики проекта.
Для того, чтобы задать вопрос, необходимо зарегистрироваться в социальной сети, зайти на страницу МедБота, перейти в окно диалога. Бот задаст несколько вопросов, чтобы определить ваше место проживания, семейное положение, наличие специальных статусов, после чего начнет давать ответы на ваши вопросы.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, реформа, медицина
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