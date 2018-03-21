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Медицинский бот Марта расскажет про медреформу

21.03.2018 12:50
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Медицинский бот Марта расскажет про медреформу

В Мариуполе разработали первый в Украине медицинский бот, которые даст ответы на вопросы о том, что такое семейный врач, как проходить вакцинацию, как стать донором и осуществлять профилактику заболеваний. 

На базе мессенджера Фейсбук была запущена работа МедБота, которого назвали Марта. Он отвечает на самые распространенные вопросы о том, как будет проходить медицинскую реформа. Список вопросов был сформирован из тех, которые поступали на сайт медпортала. 

«Бот был разработан, чтобы повысить информированность населения по медицинской реформе, в частности по таким вопросам, как выбор семейного врача, подписание декларации и другие популярные вопросы. На данный момент есть ответы на 15 базовых вопросов. Со временем будет добавлен раздел по правам пациента, по обязанностям семейных врачей.  Мониторинг вопросов, которые будут задаваться в процессе общения с ботом, позволит корректировать диалоги, чтобы научить Марту отвечать более понятным языком», - рассказали разработчики проекта. 

Для того, чтобы задать вопрос, необходимо зарегистрироваться в социальной сети, зайти на страницу МедБота, перейти в окно диалога. Бот задаст несколько вопросов, чтобы определить ваше место проживания, семейное положение, наличие специальных статусов, после чего начнет давать ответы на ваши вопросы.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, реформа, медицина
 
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