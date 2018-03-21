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Архив - Донецкая область

«Много раненых, подробности страшные»: Боевики понесли большие потери

21.03.2018 13:27
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«Много раненых, подробности страшные»: Боевики понесли большие потери

Сторонники боевики ОРДО в соцсетях сообщили о серьезных потерях боевиков «ДНР».

Пользователи соцсети прокомментировали запись сторонницы «русского мира» Марины Харьковой, написавшей пост о большом количестве раненных боевиков за минувшую ночь.

Местные жители подтверждают, что в Калининской больнице был нешуточный ажиотаж из-за большого количества машин скорой помощи с мигалками. Кроме того, очевидцы сообщают об аналогичной ситуации в оккупированной Макеевке.

В социальных сетях предположили, что в окрестностях оккупированного Донецка ночью произошел крупный бой, в результате которого боевики понесли тяжелые потери.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ДНР, АТО, боевики
 
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