На Донбассе задержана женщина, переоформлявшая пустые квартиры в Донецке на боевиков

21.03.2018 09:40

Организованная группировка, в состав которой входила задержанная, незаконным путем помогала боевикам террористической «ДНР» овладевать недвижимостью мирных граждан, сообщается на официальном сайте СБУ.



Сотрудники СБУ установили, что женщина принимала участие в группировке, которая организовала механизм противоправного захвата гражданского имущество.



«Члены группировки использовала краденную печать одного из районных судов Донецка. С её помощью им удавалось изготовлять фиктивные решения. Все действия проходили без ведома и физического присутствия владельцев недвижимости», — добавили в СБУ.



Женщине грозит заключение сроком на два месяца по ст. 258-3 Криминального кодекса Украины.

Источник: http://zi.dn.ua