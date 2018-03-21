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Разжечь за час: волонтер предупредил об опасности на Донбассе
Настоящую войну на Донбассе могут разжечь всего за один час. Соответствующие решения принимаются не только в Кремле.
Об этом заявил известный волонтер, координатор проекта "Стоп террор", который занимается изучением и документированием свидетельств российской агрессии в Украине Семен Кабакаев в интервью "Апострофу".
"Даже в таком тлеющем состоянии поджечь ее можно в течение одного часа. Мы понимаем это и готовы к такому развитию событий. Мы ждем решения, которое будет принято или в Кремле, или на переговорах в Минске, или в "нормандском формате", - подчеркнул он.
По его словам, ситуация завязана не только на военной составляющей, но и на политической.
"Борьба продолжается также на политико-дипломатической арене, и она является главной – только через эти решения мы будем понимать, будут ли дальше активные боевые действия или нет", - сказал Кабакаев.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, опасность, АТО
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