Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Сильный гололед стал причиной для отмены занятий в школах ряда населенных пунктов Донетчины

21.03.2018 14:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сильный гололед стал причиной для отмены занятий в школах ряда населенных пунктов Донетчины
Сильный гололед стал причиной для отмены занятий в школах Покровска, Родинского, поселка Шевченко и Мирнограда, - сообщает ТК Орбита
Как отметила начальник отдела образования Покровского горсовета Марина Голуб, такое решение было принято вчера в экстренном порядке в целях безопасности детей в связи с неблагоприятными погодными условиями.
"Пока отменяем уроки на один день. Если погода улучшится и дорога до школы станет безопасной, учебный процесс возобновится в четверг, 22 марта, – сказала руководитель Покровского ГорОО. – Все дошкольные учреждения будут работать в обычном режиме".
Из-за погодных условий 21 марта также отменены занятия в школах Мирнограда. Об этом сообщается на странице исполнительного комитета Мирноградского городского совета в Фейсбуке.
Источник: http://www.ostro.org 


Теги: Донбасс, школа, гололед
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх