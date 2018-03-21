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Архив - Донецкая область

Украина собралась кредитовать жителей «ЛДНР»

21.03.2018 13:10
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Украина собралась кредитовать жителей «ЛДНР»

В Украине вступил в силу закон № 2266-VIII о возобновлении кредитования на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Вчера документ опубликовали в парламентском издании "Голос Украины", передает 112-Украина.

На время проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей установили мораторий на взыскание залогового имущества по договорам ипотеки. Сейчас такой мораторий был отменен для жителей подконтрольных территорий указанных областей, что разблокирует получение новых кредитов по договорам ипотеки.

Так, отменено ограничение на начисление пени и штрафов на основную сумму задолженности по кредитным договорам и договорам займа, если такие договоры заключены после 1 января 2018 года или после 1 января 2018 года по соглашению сторон вносились изменения в части продления сроков выполнения обязательств или уменьшения размера процентов, штрафных санкций.

Отныне возобновляется действие нормы о праве ипотекодержателя на приобретение права собственности на предмет ипотеки, праве на продажу предмета ипотеки или реализацию предмета ипотеки на публичных торгах. Говорится так же о договорах, заключенных с начала 2018 года или если с тех пор вносились изменения о продлении сроков выполнения обязательств.

Однако выселять жильцов (на подконтрольных районах Донецкой и Луганской областей) из жилых домов и помещений, переданных в ипотеку, о которых есть судебное решение об обращении взыскания на такие объекты, до сих пор нельзя.

Напомним, Верховная Рада приняла данный законопроект в декабре 2017 года 242 голосами народных депутатов.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, закон, кредит, ДНР, ЛНР
 
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