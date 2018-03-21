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В «ДНР» новые перестановки: Захарченко уволил Яроша

21.03.2018 11:50
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В «ДНР» новые перестановки: Захарченко уволил Яроша

Главарь «ДНР» Александр Захарченко освободил от занимаемой должности «заместителя министра молодежи, спорта и туризма» Алексея Яроша.

Данный «указ» был опубликован сегодня на официальном сайте «ДНР». В «указе» сказано: «Постановляю: освободить от занимаемой должности заместителя министра молодежи, спорта и туризма ДНР Яроша Алексея Васильевича».

Кроме того, Захарченко назначил на эту должность Дмитрия Ковыршина, который ранее был «исполняющим обязанности руководителя аппарата Совета министров ДНР».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Ярош, ДНР, Захарченко
 
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