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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» заявляют о больших потерях

22.03.2018 07:27
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Боевики «ДНР» заявляют о больших потерях

Главари боевиков «ДНР» старательно скрывают реальные потери в живой силе. Однако, сами боевики сообщают о больших потерях. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

О реальных потерях в рядах боевиков «ДНР» и российских оккупантов сообщают сами боевики, их сторонники и жители временно оккупированных территорий, ставшие невольными свидетелями происходящего.

Так сторонница «русского мира» Марина Харькова, в своем посте сообщает о большом количестве раненных боевиков за минувшую ночь.

Местные жители подтверждают, что в Калининской больнице, где находится госпиталь боевиков, был сильный ажиотаж из-за большого количества машин скорой помощи с мигалками. Также очевидцы сообщают об аналогичной ситуации в оккупированной Макеевке.

Пользователи соцсетей предполагают, что в окрестностях оккупированного Донецка ночью произошел крупный бой, в результате которого боевики понесли тяжелые потери.



Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, ДНР, АТО, боевики, потери, ВСУ, обстрелы
 
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