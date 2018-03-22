Даже рельсов почти невидно: в Сети показали железную дорогу, по которой луганские боевики собирались пускать поезда в Европу

22.03.2018 14:46

Железная дорога на оккупированной части Донбасса полноценно не работает с конца 2014 года. Несмотря на то что боевики громогласно обещали запустить поезда даже в Европу, их хватило только лишь на то, чтобы наладить сообщение между "республиками" в виде нескольких маршрутов. Как сегодня выглядит в "ЛНР" железная дорога, показали в "Стаханов без жуков" в Twitter, передает "Диалог.UA".

Рельсы заметены снегом, который никто не будет расчищать: в этом нет надобности, здесь поезда не ходят уже давно.

"Хотите рекламу человеческого долбое*изма? Будет. Чтобы имущество "Укрзализныци" не изнашивалось, просто устройте у себя "Лугандонию". Правда, имущество это могут украсть, ну то такое".

Кстати, по этому участку дороги до оккупации Донбасса регулярно ходили десятки поездов в сутки. А теперь "республики" могут отправлять электрички из "ДНР" в "ЛНР" и обратно.