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Даже рельсов почти невидно: в Сети показали железную дорогу, по которой луганские боевики собирались пускать поезда в Европу
Железная дорога на оккупированной части Донбасса полноценно не работает с конца 2014 года. Несмотря на то что боевики громогласно обещали запустить поезда даже в Европу, их хватило только лишь на то, чтобы наладить сообщение между "республиками" в виде нескольких маршрутов. Как сегодня выглядит в "ЛНР" железная дорога, показали в "Стаханов без жуков" в Twitter, передает "Диалог.UA".
Рельсы заметены снегом, который никто не будет расчищать: в этом нет надобности, здесь поезда не ходят уже давно.
"Хотите рекламу человеческого долбое*изма? Будет. Чтобы имущество "Укрзализныци" не изнашивалось, просто устройте у себя "Лугандонию". Правда, имущество это могут украсть, ну то такое".
Кстати, по этому участку дороги до оккупации Донбасса регулярно ходили десятки поездов в сутки. А теперь "республики" могут отправлять электрички из "ДНР" в "ЛНР" и обратно.
Теги: Донбасс, Европа, Укрзализниця, электричка, ДНР, ЛНР, боевики, поезда
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