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День на Донбассе: в штабе рассказали, придерживаются ли боевики перемирия
Украинские военные, в свою очередь, соблюдают режим прекращения огня, подчеркнули в штабе спецоперации. На Донбассе в зоне проведения военной операции не зафиксировано обстрелов со стороны боевиков с начала суток 22 марта по состоянию на 18:00. Об этом сообщили в пресс-центре штаба спецоперации, передает segodnya.ua.
"Наши военнослужащие, выполняющие боевые задачи по обороне Украины, продолжают надежно контролировать противника. соблюдая при этом режим всеобъемлющего прекращении огня", – отметили в пресс-центре штаба.
Вместе с тем, как рассказали в группе "Информационное сопротивление", боевики на Донбассе перебрасывают технику и проводят перегруппировку вдоль линии соприкосновения – в рядах противника происходят перегруппировки и усиление формирований на отдельных участках линии фронта.
Ранее пресс-центр штаба АТО сообщил, что 21 марта установленное с полуночи 5 марта перемирие соблюдалось в полной мере.
Напомним, сутками ранее, 20 марта, агрессор совершил пять обстрелов укреплений украинских защитников, жарко было под Авдеевкой и на Светлодарской дуге. В результате вражеского огня один украинский воин получил ранение. Еще один наш военнослужащий получил боевую травму.
Теги: Украина, Донбасс, перемирие, оборона, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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