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«Фени» нет»: Жители ОРДО жалуются на ухудшение работы «Феникса»
Почти 3 месяца на территории ОРДО не работает украинский мобильный оператор «Водафон», а местный оператор «Феникс» не в состоянии обеспечить населению нормальную связь, передает donpress.com.
Местные жители постоянно жалуются на низкое качество связи «Феникса» и перебои, а также дорогие расценки. В своих комментариях люди пишут:
«Донецк. На 6 микрорайоне на почте фени нет и когда будут, не знают, как нет и карт пополнения».
«Феникс» заявляет, что стабилизировал работу сети на 90%. А я сегодня попадаю в остальные 10%».
«Вся Горловка попадает в эти 10%».
«Я в центре Донецка не могу поговорить с человеком на Панфилова — выкусывает по полслова».
«Почему стоимость дозвона в Россию составляет 1000 рублей в минуту, а на Виргинские острова — 5 рублей в минуту?»
В то же время, местные жители продолжают искать места, где пробивается «Водафон»:
«Донецьк. Кому цікаво, на п’ятачку Поліграфічна (34-авеню)/Економічна добре ловить «Водафон».
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Горловка, связь, мобильная связь, ОРДО
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