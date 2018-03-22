- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО11:22
- В рядах гибридной армии России сразу два "двухсотых" - морги в "ЛНР" и ДНР" пополнились защитниками "рус***го мира"10:39
- "Не прощу": Захарченко пригрозил Украине созданием "ХНР"10:02
- Перестрелка в центре Донецка: пулемет и автомат09:38
- Силы АТО держат линию фронта под строгим контролем: "Л/ДНР" не осмеливаются вести огонь - на Донбассе воцарилась тишина09:21
- Ситуация в пунктах пропуска утром 22 марта08:57
- У Захарченко во время «учебной тревоги» застрелился боевик «ДНР»08:23
- В зоне АТО задержан боевик «минобороны ДНР»08:11
- Савченко рассказала, как Тимошенко встречалась с главарем "ДНР" Захарченко. ВИДЕО07:52
- "Ситуация надежно контролируется": украинские военные рассказали о затишье на Донбассе07:41
"Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО
Боевик Захарченко заявил, что не простит "хунте" смертей своих друзей и рассматривать вариант воссоединения ОРДО с Украиной нет смысла. Кроме того, одиозный донецкий террорист заявил, что "освободители" на самом деле воюют не с Украиной, а только с теми ее представителями, которые идут против "добрососедских" отношений с "братской" Россией.
Захарченко также сообщил, что рассматривает возможность создания новых сепаратистскоих образований, в том числе и "ХНР", передает "Диалог.UA".
Террорист считает, если народу оккупированного Донбасса все разъяснить, то они поймут, что ничего плохого в создании "молодых республик" нет. При этом Захарченко забыл о том, какой колоссальный урон ОРДО принесло создание "ДНР".
"Почему нельзя пойти по пути, который сложился после развала СССР, когда сделали множество различных независимых государств? Моделей на самом деле предостаточно", - заявил "слетевший с катушек" террорист.
По его словам, смысла в воссоединении с Украиной нет - боевики, если и буду рассматривать данную тему, то только в аспекте "добрососедских отношений".
Захарченко пафосно заявил, что "русскомирцы" воюют не именно с государством Украина, а только с теми, кто заразился "вирусом фашизма и национализма" и действует против интересов России.
По словам боевика, в рядах "ДНР" есть люди чуть ли не со всей территории Украины – в рядах наемников имеются жители Запорожской, Львовской, Закарпатской, Винницкой, Киевской, а также Херсонской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской областей.
Свою пространную речь, порядком подкрепленную фейками роспропаганды, Захарченко закончил тем, что когда-нибудь в "ДНР" будут отмечать свой собственный день 9 мая, поскольку население ОРДО должно помнить не только погибших в ВОВ, но и тех, кто "защищал" Донбасс".
"И я как человек носящий форму и просто как человек уверен, что мы когда-нибудь будем отмечать свое 9 Мая", – сказал террорист.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Харьковская область, террорист, ДНР, Захарченко
- Война с Украиной неизбежна: как только вы "сдадите" Киеву Донбасс, они сразу же очень жестко предъявят свои права на Крым! – Гиркин-Стрелков. ВИДЕО
- “Российское руководство нас всех кинет”, - боевики “Л/ДНР” в панике после пленения разведчика Агеева под Луганском
- Мнение: "Сами донбасские люди почему-то выдумали себе сказку, что Путин их примет"
- Версия: россияне специально сбили "Боинг" над Донетчиной
- Председатель российской Госдумы озвучил свое видение решения конфликта на Донбассе
- Стрелков назвал имя человека, который в 2014-м не дал Путину официально ввести войска на Донбасс
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО11:22
- В рядах гибридной армии России сразу два "двухсотых" - морги в "ЛНР" и ДНР" пополнились защитниками "рус***го мира"10:39
- "Не прощу": Захарченко пригрозил Украине созданием "ХНР"10:02
- Перестрелка в центре Донецка: пулемет и автомат09:38
- Силы АТО держат линию фронта под строгим контролем: "Л/ДНР" не осмеливаются вести огонь - на Донбассе воцарилась тишина09:21
- Ситуация в пунктах пропуска утром 22 марта08:57
- У Захарченко во время «учебной тревоги» застрелился боевик «ДНР»08:23
- В зоне АТО задержан боевик «минобороны ДНР»08:11
- Савченко рассказала, как Тимошенко встречалась с главарем "ДНР" Захарченко. ВИДЕО07:52
- "Ситуация надежно контролируется": украинские военные рассказали о затишье на Донбассе07:41
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО11:22
- В Токио установили памятник Годзилле11:00
- В рядах гибридной армии России сразу два "двухсотых" - морги в "ЛНР" и ДНР" пополнились защитниками "рус***го мира"10:39
- Савченко принесла гранаты на заседание Комитета Рады и выложила их на стол10:20
- "Не прощу": Захарченко пригрозил Украине созданием "ХНР"10:02
- Перестрелка в центре Донецка: пулемет и автомат09:38
- Силы АТО держат линию фронта под строгим контролем: "Л/ДНР" не осмеливаются вести огонь - на Донбассе воцарилась тишина09:21
- Ситуация в пунктах пропуска утром 22 марта08:57
- Отмену проверок переселенцев рассмотрит Верховный суд08:50
- У Захарченко во время «учебной тревоги» застрелился боевик «ДНР»08:23
- Медики назвали веские доводы выпить чашку кофе19:20
- Как улучшить работу щитовидки18:38
- Какую летнюю резину выбирать на сезон 2018 года? ТОП-5 ожидаемых новинок10:58
- Учёные раскрыли причину хронической усталости09:30
- 10 ментальных причин безденежья08:54
- Ученые обнаружили необычное свойство Виагры07:52
- Ученые рассказали, как выход на пенсию влияет на здоровье человека22:28
- Дешевый творог на рынке покупать нельзя или Как распознать подделку14:41
- Путин пойдет на уступки по Донбассу при одном условии14:22
- Что есть, чтобы дольше жить14:07
- Скажите где у вас морщины и я скажу какие у вас проблемы со здоровьем
- Не покупайте сыр, если увидите такую надпись на упаковке
- «Война!». Донецк содрогается от обстрелов, работают пулеметы. В Макеевке взрыв
- "И будут ручки с ножками на месте": боевики из Донецка после мощной "ответки" от ВСУ боятся забирать раненых террористов - подробности
- Путин пойдет на уступки по Донбассу при одном условии
- Дешевый творог на рынке покупать нельзя или Как распознать подделку
- Путин готовится начать новую войну по "схеме Донбасса" в центре Европы: в США назвали страну, которая станет новой жертвой Москвы
- Украина собралась кредитовать жителей «ЛДНР»
- Без виз и таможен: стало известно, сколько украинцев хотят объединения с Россией
- Транспортники области начали бесплатные подвоз пассажиров от КПВВ до автостанций