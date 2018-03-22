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«Как скажет Путин!: главари ОРДЛО готовятся к «выборам»

22.03.2018 20:07
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«Как скажет Путин!: главари ОРДЛО готовятся к «выборам»

Главари ОРДО дали указание «главам районных оккупационных администраций» оккупированных Макеевки и Горловки проверить состояние готовности к проведению «выборов» в ОРДО, запланированных на 4 ноября 2018 года.

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук отметил: «Для продвижения и попыток легитимизации «ЛДНР» в странах Европейского Союза, главари «коммунистической партии ДНР» согласовали с представителями партии коммунистического возрождения в Италии возможность проведения в середине апреля в Риме и Милане акций, направленных на поддержку «ДНР/ЛНР».

В то же время, источники сообщили, что на данный момент в оккупированных Луганске и Донецке вообще незаметна предвыборная агитация. Он отметил: «Очевидно, что не Захарченко тут все решает. Как скажет Путин, так и будет».

Источник: donpress.com.



Теги: Донбасс, выборы, Путин, Италия, Российская Федерация, ЕС, ДНР, ЛНР, Захарченко, Тымчук
 
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