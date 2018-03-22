Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Какие высокооплачиваемые вакансии есть в Донецкой области

22.03.2018 22:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Какие высокооплачиваемые вакансии есть в Донецкой области

В эфире одного из телеканалов вице-премьер-министр Павел Розенко сказал, что в Украине очень много вакансий с оплатой труда 15 000 гривень. Причем, по словам чиновника, есть таковые не только в Киеве, но и в Одессе, Полтавской, Днепропетровской и других областях нашей страны.

Журналисты ZI посмотрели информацию на сайте Донецкого областного центра занятости. Там всего более 1 000 вакансий. Есть такие должности, что зарплата не указывается. Но требуется много специалистов и с довольно приличной зарплатой.

Она выше средней по области и средней по Украине. Так, например, в Краматорске на одно из предприятий требуется главный инженер с окладом 15 000 гривень. Монтажникам металлоконструкций в Мариуполе предлагают 12 000 гривень.

Менеджерам по продажам в Мариуполе и Покровске готовы платить по 10 000 гривень ежемесячно. Вакансий же с зарплатой 5 000 – 6 000 гривень много во всех городах области.



Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, вакансии, зарплата
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх