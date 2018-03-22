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Какие высокооплачиваемые вакансии есть в Донецкой области
В эфире одного из телеканалов вице-премьер-министр Павел Розенко сказал, что в Украине очень много вакансий с оплатой труда 15 000 гривень. Причем, по словам чиновника, есть таковые не только в Киеве, но и в Одессе, Полтавской, Днепропетровской и других областях нашей страны.
Журналисты ZI посмотрели информацию на сайте Донецкого областного центра занятости. Там всего более 1 000 вакансий. Есть такие должности, что зарплата не указывается. Но требуется много специалистов и с довольно приличной зарплатой.
Она выше средней по области и средней по Украине. Так, например, в Краматорске на одно из предприятий требуется главный инженер с окладом 15 000 гривень. Монтажникам металлоконструкций в Мариуполе предлагают 12 000 гривень.
Менеджерам по продажам в Мариуполе и Покровске готовы платить по 10 000 гривень ежемесячно. Вакансий же с зарплатой 5 000 – 6 000 гривень много во всех городах области.
Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, вакансии, зарплата
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