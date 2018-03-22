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Архив - Донецкая область

Обстановка на границе с РФ накаляется: разведка засекла въезд колонны "ихтамнетов" и спецтехники из Ростова на Донбасс

22.03.2018 16:29
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Обстановка на границе с РФ накаляется: разведка засекла въезд колонны "ихтамнетов" и спецтехники из Ростова на Донбасс

Разведка Министерства обороны Украины на Донбассе со стороны Ростовской области РФ зафиксировала движение колонн спецтехники связи и радиоэлектронной борьбы. Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк сообщил о том, что на временно оккупированный Донбасс прибыла очередная колонна российской техники, передает "Диалог.UA".

Такие данные передала разведка Министерства обороны Украины. "Зафиксирован въезд колонны спецтехники связи и радиоэлектронной борьбы со стороны Ростовской области России из-за неконтролируемого участка государственной российско-украинской границы", - отметил он.

По его словам, власти России в очередной раз попытались скрыть свою причастность к отправке техники для боевиков "Л/ДНР". "При этом опознавательные знаки и эмблемы на российской военной технике были умышленно закрашены, а личный состав одет в военную форму разного типа и маскировочные халаты", - уточнил Гуцуляк.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, разведка, Ростовская область, ДНР, ЛНР, военная техника, Минобороны
 
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