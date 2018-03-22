Россия усилила воздушную разведку над оккупированным Донбассом - ИС

22.03.2018 15:04

За последнюю неделю российские беспилотники совершили семь разведывательных полетов над оккупированным Донбассом. Об этом сообщил координатор "Информационного споротивления" Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети, передает ONLINE.UA.

Сообщается, что российские беспилотники не только вели воздушную разведку порядков украинской армии, но и осуществляли заход в оперативно-тактическую глубину обороны ВСУ.

Также сообщается, что боевики провели ряд совершенствований своих позиций на оккупированном Донбассе. Было установлено, что они заминировали отдельные участки местности в Ясиноватском районе, выставили блокпосты в северном направлении к Донецку, в районе Докучаевска, где перекрыли движение гражданского автотранспорта.

Усиление позиций оккупационными войсками было также проведено на севере Дебальцевского узла. В районе Новогригорьевки оккупанты разместили новую бронетехнику — четыре БМП и один МТ-ЛБ.