- В зоне АТО задержан боевик «минобороны ДНР»08:11
- Савченко рассказала, как Тимошенко встречалась с главарем "ДНР" Захарченко07:52
- "Ситуация надежно контролируется": украинские военные рассказали о затишье на Донбассе07:41
- Боевики «ДНР» заявляют о больших потерях07:27
- «Фени» нет»: Жители ОРДО жалуются на ухудшение работы «Феникса»07:18
- Дети-сироты из зоны АТО будут иметь право стать на квартирный учет18:52
- Разжечь за час: волонтер предупредил об опасности на Донбассе18:20
- Захарченко рассказал, как будет «строить отношения» с Украиной15:50
- Пропуск поездов на мариупольском направлении сократится15:35
- Транспортники области начали бесплатные подвоз пассажиров от КПВВ до автостанций14:48
Савченко рассказала, как Тимошенко встречалась с главарем "ДНР" Захарченко
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко встречалась с главарем так называемой ДНР Александром Захарченко до начала военных действий на Донбассе. Об этом в прямом эфире NewsOne заявила народный депутат Надежда Савченко, передает Апостроф.
"Второй раз, когда я поехала к Захарченко и Плотницкому на переговоры, для того, чтобы можно было поговорить об освобождении людей, я узнала, что с Захарченко когда-то общалась и Юлия Владимировна (Тимошенко, - прим. "Апострофа") на грани излома Майдана и войны. Но Юлия Владимировна постаралась этого избежать и осудила меня за то, что я общалась с Захарченко. По каким именно темам общалась Юлия Владимировна? Конечно же, только об Украине. Она хотела, чтобы ее поддержал Донбасс, только Донбасс ее уже не поддержал", - сказала она.
Кроме того, Надежда Савченко заверила всех присутствующих в том, что президент Петр Порошенко испытывает перед ней нескрываемый страх.
"Порошенко испугался не тогда, когда ему начали докладывать о возможном теракте, чтобы вас убить (депутатов в Верховной Раде, - прим. "Апострофа"). Он испугался, как только меня увидел, когда я ему только пожала руку. Такие испуганные глаза я видела у него только в сессионном зале, когда я зашла и пустила слух, что у меня есть гранаты", - сказала она.
Теги: Донбасс, война, теракт, ДНР, Надежда Савченко, Порошенко, Захарченко, Тимошенко
- Сегодня Захарченко похоронил минские договоренности
- Предложение Порошенко взбудоражило Захарченко
- Ватажок бойовиків «ДНР» відмовився від планів щодо «Малоросії»
- Страсти "ДНР": Охота "Керча" на Пушилина и война в окружении Захарченко
- У Захарченко решили "вызвать" Порошенко в Донецк: в "ДНР" выступили с угрозами в адрес властей Украины
- Вот и всё... Вожак "ДНР" приговорил Донбасс к войне
- В зоне АТО задержан боевик «минобороны ДНР»08:11
- Савченко рассказала, как Тимошенко встречалась с главарем "ДНР" Захарченко07:52
- "Ситуация надежно контролируется": украинские военные рассказали о затишье на Донбассе07:41
- Боевики «ДНР» заявляют о больших потерях07:27
- «Фени» нет»: Жители ОРДО жалуются на ухудшение работы «Феникса»07:18
- Дети-сироты из зоны АТО будут иметь право стать на квартирный учет18:52
- Разжечь за час: волонтер предупредил об опасности на Донбассе18:20
- Захарченко рассказал, как будет «строить отношения» с Украиной15:50
- Пропуск поездов на мариупольском направлении сократится15:35
- Каша с опарышами: жители ОРЛО в шоке от детского питания в школах15:00
- Савченко рассказала, как Тимошенко встречалась с главарем "ДНР" Захарченко07:52
- "Ситуация надежно контролируется": украинские военные рассказали о затишье на Донбассе07:41
- Боевики «ДНР» заявляют о больших потерях07:27
- «Фени» нет»: Жители ОРДО жалуются на ухудшение работы «Феникса»07:18
- Ученые предупредили о новом опасном катаклизме21:55
- У Кайли Миноуг случился нервный срыв21:37
- Весенний призыв: сколько миллионов потратят, чтобы «осчастливить» украинцев21:28
- Китайская военная техника зашла на территорию России. ВИДЕО21:15
- Ангела Меркель сделала заявление касающееся Донбасса20:57
- Медреформа в действии: как подписать декларацию с врачом и что это такое20:40
- Медики назвали веские доводы выпить чашку кофе19:20
- Как улучшить работу щитовидки18:38
- Какую летнюю резину выбирать на сезон 2018 года? ТОП-5 ожидаемых новинок10:58
- Учёные раскрыли причину хронической усталости09:30
- 10 ментальных причин безденежья08:54
- Ученые обнаружили необычное свойство Виагры07:52
- Ученые рассказали, как выход на пенсию влияет на здоровье человека22:28
- Дешевый творог на рынке покупать нельзя или Как распознать подделку14:41
- Путин пойдет на уступки по Донбассу при одном условии14:22
- Что есть, чтобы дольше жить14:07
- Скажите где у вас морщины и я скажу какие у вас проблемы со здоровьем
- Не покупайте сыр, если увидите такую надпись на упаковке
- «Война!». Донецк содрогается от обстрелов, работают пулеметы. В Макеевке взрыв
- "И будут ручки с ножками на месте": боевики из Донецка после мощной "ответки" от ВСУ боятся забирать раненых террористов - подробности
- Путин пойдет на уступки по Донбассу при одном условии
- Дешевый творог на рынке покупать нельзя или Как распознать подделку
- Путин готовится начать новую войну по "схеме Донбасса" в центре Европы: в США назвали страну, которая станет новой жертвой Москвы
- Без виз и таможен: стало известно, сколько украинцев хотят объединения с Россией
- Украина собралась кредитовать жителей «ЛДНР»
- Самые опасные мужчины по знакам зодиака