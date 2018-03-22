Савченко рассказала, как Тимошенко встречалась с главарем "ДНР" Захарченко

22.03.2018 07:52

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко встречалась с главарем так называемой ДНР Александром Захарченко до начала военных действий на Донбассе. Об этом в прямом эфире NewsOne заявила народный депутат Надежда Савченко, передает Апостроф.

"Второй раз, когда я поехала к Захарченко и Плотницкому на переговоры, для того, чтобы можно было поговорить об освобождении людей, я узнала, что с Захарченко когда-то общалась и Юлия Владимировна (Тимошенко, - прим. "Апострофа") на грани излома Майдана и войны. Но Юлия Владимировна постаралась этого избежать и осудила меня за то, что я общалась с Захарченко. По каким именно темам общалась Юлия Владимировна? Конечно же, только об Украине. Она хотела, чтобы ее поддержал Донбасс, только Донбасс ее уже не поддержал", - сказала она.

Кроме того, Надежда Савченко заверила всех присутствующих в том, что президент Петр Порошенко испытывает перед ней нескрываемый страх.

"Порошенко испугался не тогда, когда ему начали докладывать о возможном теракте, чтобы вас убить (депутатов в Верховной Раде, - прим. "Апострофа"). Он испугался, как только меня увидел, когда я ему только пожала руку. Такие испуганные глаза я видела у него только в сессионном зале, когда я зашла и пустила слух, что у меня есть гранаты", - сказала она.