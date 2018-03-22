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Сегодня утром оккупированное село Саханка Новоазовского района попало под обстрел

22.03.2018 11:45
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Сегодня утром оккупированное село Саханка Новоазовского района попало под обстрел

Сегодня утром оккупированное село Саханка Новоазовского района попало под обстрел, в результате повреждены два частных дома.

«Руководитель представительства ДНР» в СЦКК Руслан Якубов отметил: «Сегодня, около 09:00, открыли минометный огонь по селу Саханка. В результате обстрела разрушения получили жилые дома по улицам Ленина и Мира», передает donpress.com.



Теги: Донбасс, обстрел, Новоазовский район, ДНР, Саханка, СЦКК
 
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