- Боевики "ДНР" начали чаще "уходить под землю"12:46
- Боевики «ЛДНР» размещают тяжелое вооружение вблизи от жилых домов12:24
- Скандальная компания Cambridge Analytica занималась Донбассом по заказу Украинской власти12:06
- Сегодня утром оккупированное село Саханка Новоазовского района попало под обстрел11:45
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО11:22
- В рядах гибридной армии России сразу два "двухсотых" - морги в "ЛНР" и ДНР" пополнились защитниками "рус***го мира"10:39
- "Не прощу": Захарченко пригрозил Украине созданием "ХНР"10:02
- Перестрелка в центре Донецка: пулемет и автомат09:38
- Силы АТО держат линию фронта под строгим контролем: "Л/ДНР" не осмеливаются вести огонь - на Донбассе воцарилась тишина09:21
- Ситуация в пунктах пропуска утром 22 марта08:57
Скандальная компания Cambridge Analytica занималась Донбассом по заказу Украинской власти
В США и Европе разгорается скандал вокруг использования британской компанией Cambridge Analytica персональных данных из социальных сетей для влияния на выборы. Фигурирует в этом скандале и Украина, передает ВВС.
Журналисты канала Channel 4 нашли историю о сотрудничестве материнской компании Cambridge Analytica - SCL и Украины. Украинская власть якобы заключила соглашение с компанией для сбора информации, анализа и разработки стратегии возвращения под контроль Донецка.
Аналитики пришли к выводу, что поддержка центрального правительства Украины в этом регионе была чрезвычайно низкой, а желание иметь единую страну не воплощалось в поддержку правительства в Киеве.
Компания считала, что любая общенациональная коммуникационная информационная кампания в регионе могла провалиться.
Компания SCL также якобы по заказу властей Украины изучала настроения на неподконтрольной территории Донецкой области.
«Эти выводы применили для разработки локализованных коммуникационных кампаний для ослабления "ДНР"», - говорится в сообщении.
Отчет якобы передали президенту Украины и министерству обороны Великобритании.
Теги: Украина, США, Донецк, Донбасс, Великобритания, Европа, заказ, власть, ДНР
- Фотособытия недели. В Донецке - странные диковинки, а в Киеве - парады
- Доллар укрепился из-за ядерных испытаний
- Есть план: в Украине назвали дату, до которой собирается воевать Кремль
- Украинцев ожидает ледяной ад самой холодной зимы столетия!
- "Крым и Донбасс вернутся, Путин умрет, а санкции еще будут работать. Такое уже было с СССР", - озвучен смелый прогноз для Украины
- Плохие училки и настоящие учителя Америки и Украины
- Боевики "ДНР" начали чаще "уходить под землю"12:46
- Боевики «ЛДНР» размещают тяжелое вооружение вблизи от жилых домов12:24
- Скандальная компания Cambridge Analytica занималась Донбассом по заказу Украинской власти12:06
- Сегодня утром оккупированное село Саханка Новоазовского района попало под обстрел11:45
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО11:22
- В рядах гибридной армии России сразу два "двухсотых" - морги в "ЛНР" и ДНР" пополнились защитниками "рус***го мира"10:39
- "Не прощу": Захарченко пригрозил Украине созданием "ХНР"10:02
- Перестрелка в центре Донецка: пулемет и автомат09:38
- Силы АТО держат линию фронта под строгим контролем: "Л/ДНР" не осмеливаются вести огонь - на Донбассе воцарилась тишина09:21
- Ситуация в пунктах пропуска утром 22 марта08:57
- Боевики "ДНР" начали чаще "уходить под землю"12:46
- Боевики «ЛДНР» размещают тяжелое вооружение вблизи от жилых домов12:24
- Скандальная компания Cambridge Analytica занималась Донбассом по заказу Украинской власти12:06
- Сегодня утром оккупированное село Саханка Новоазовского района попало под обстрел11:45
- Vodafone-Украина назвал города-первопроходцы 4G11:40
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО11:22
- В Токио установили памятник Годзилле11:00
- В рядах гибридной армии России сразу два "двухсотых" - морги в "ЛНР" и ДНР" пополнились защитниками "рус***го мира"10:39
- Савченко принесла гранаты на заседание Комитета Рады и выложила их на стол10:20
- "Не прощу": Захарченко пригрозил Украине созданием "ХНР"10:02
- Медики назвали веские доводы выпить чашку кофе19:20
- Как улучшить работу щитовидки18:38
- Какую летнюю резину выбирать на сезон 2018 года? ТОП-5 ожидаемых новинок10:58
- Учёные раскрыли причину хронической усталости09:30
- 10 ментальных причин безденежья08:54
- Ученые обнаружили необычное свойство Виагры07:52
- Ученые рассказали, как выход на пенсию влияет на здоровье человека22:28
- Дешевый творог на рынке покупать нельзя или Как распознать подделку14:41
- Путин пойдет на уступки по Донбассу при одном условии14:22
- Что есть, чтобы дольше жить14:07
- Скажите где у вас морщины и я скажу какие у вас проблемы со здоровьем
- Не покупайте сыр, если увидите такую надпись на упаковке
- «Война!». Донецк содрогается от обстрелов, работают пулеметы. В Макеевке взрыв
- "И будут ручки с ножками на месте": боевики из Донецка после мощной "ответки" от ВСУ боятся забирать раненых террористов - подробности
- Дешевый творог на рынке покупать нельзя или Как распознать подделку
- Путин пойдет на уступки по Донбассу при одном условии
- Путин готовится начать новую войну по "схеме Донбасса" в центре Европы: в США назвали страну, которая станет новой жертвой Москвы
- Украина собралась кредитовать жителей «ЛДНР»
- Без виз и таможен: стало известно, сколько украинцев хотят объединения с Россией
- Транспортники области начали бесплатные подвоз пассажиров от КПВВ до автостанций