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Судью из Донецкой области уволили за кражу чая и часов
Высший совет правосудия уволил судью Дзержинского городского суда Донецкой области Оксану Бухтиярову за кражу чая и часов из магазина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает inforesist.org.
Так, 14 апреля 2016 году судья в рабочее время украла из магазина коробку с пакетом чая и часы. Правонарушение зафиксировали камеры наблюдения магазина. Позже в сумке женщины действительно обнаружили пропавшие товары.
Высший совет правосудия пришел к выводу, что такие действия порочат звание судьи и существенно подрывают авторитет правосудия и несовместимые с пребыванием в должности судьи.
В связи с этим суд принял решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности. Бухтиярова обжаловать решение об увольнении не стала.
Теги: Донбасс, Донецкая область, магазин, суд, кража, судья, увольнение
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