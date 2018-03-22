У Захарченко во время «учебной тревоги» застрелился боевик «ДНР»

22.03.2018 08:23

Т.н бригада боевиков «республиканская гвардия» или «100 омсбр (вч 08826) ДНР» — вооружённое формирование самопровозглашенной «ДНР». Создана 12 января 2015 года «указом» главаря боевиков Александра Захарченко. Бригада предназначена для выполнения разведывательных и десантно-штурмовых боевых операций, патрулирования и обеспечения порядка на контролируемой непризнанной «ДНР» территории. Личный состав проходит особую подготовку. Вот, что узнали «Ведомости Донбасса» из собственных источников в рядах боевиков.

19 марта 2018 года в «элитном подразделении» боевиков была объявлена «учебная тревога». Данное мероприятие было спланировано на ночное время. И так в «3 роте водитель БТР-80» солдат Тимофеев А.П. был не много заболевшим или сказать по-простому, плохо себя чувствовал. Как оказалось, у него даже было освобождение от выполнения служебных обязанностей, выписано доктором накануне грандиозной «проверки».

Около трех часов ночи по приказу старшого лейтенанта Митрофанова О.О. солдат Тимофеев выдвинулся к своему рубежу ответственности, то есть к БТР-80, но вот старшему лейтенанту его маневры не совсем были понятны, он начал к рядовому очень предвзято относиться. Как говорят очевидцы всего этого то дело выглядело так, эй ты с…, куда бежишь, где бронь? Почему каска не так надета? Почему магазин не пристёгнут?? И все в этом роде, только каждая фраза подкреплялась еще и очень жестки словесным оборотом в народе по-простому матом. И вот боец долго не думая достает у БТР-80 свое оружие досылает патрон в патронник и производит спуск, прямо себе в голову, моментальная смерть…

Данный факт происшествия никто не зафиксировал, с каждого кто принимал участие в данном ночном мероприятии взяли расписку о неразглашении и пригрозили чуть ли не «трибуналом» в случаи вытечки информации. А старшего лейтенанта никто даже не спросил, что случилось с его бойцом.