В ОРДО завели «дело» из-за обстрелов автомобилей «Вода Донбасса»

22.03.2018 21:32

«Генпрокуратура ДНР» возбудила уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ, «причастного к обстрелам» служебного транспорта КП «Компания „Вода Донбасса“».

В пресс-службе «ведомства» отмечают: «Дело возбуждено следственным управлением Генеральной прокуратуры в отношении командира 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады ВСУ Зенченко О.В. по признакам совершения им преступления, предусмотренного п. „а“, „в“ ч. 2 ст. 229 УК ДНР (террористический акт)».

Источник: donpress.com