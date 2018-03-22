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«Виноват Порошенко»: у Захарченко объяснили, почему не работает «Vodafone»
Главари ОРДО заявили, что готовы оказать максимальное содействие в возобновлении работы украинского мобильного оператора «Vodafone», передает donpress.com.
Главарь «ДНР «Александр Захарченко отметил: «Мы делаем все возможное, чтобы связь включить… Мы сделали официальное предложение ОБСЕ. Я встречался с представителями ОБСЕ. На встрече мы дали четкую позицию, что мы готовы оказать максимальное содействие».
«Министр связи республики» Виктор Яценко заявил, что все помехи по сотрудничеству с оператором «Vodafone» осуществляются «администрацией президента Украины»: «На данный момент все препоны, которые формируются по возобновлению работы компании „Vodаfone“ и каких-либо присоединений нашего оператора „Феникс“, идут исключительно со стороны позиции администрации Порошенко… Компания Vodаfone готова с нами сотрудничать».
Теги: Донбасс, связь, Vodafone, ОБСЕ, мобильная связь, Порошенко, Захарченко, ОРДО
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