Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Виноват Порошенко»: у Захарченко объяснили, почему не работает «Vodafone»

22.03.2018 20:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Виноват Порошенко»: у Захарченко объяснили, почему не работает «Vodafone»

Главари ОРДО заявили, что готовы оказать максимальное содействие в возобновлении работы украинского мобильного оператора «Vodafone», передает donpress.com.

Главарь «ДНР «Александр Захарченко отметил: «Мы делаем все возможное, чтобы связь включить… Мы сделали официальное предложение ОБСЕ. Я встречался с представителями ОБСЕ. На встрече мы дали четкую позицию, что мы готовы оказать максимальное содействие».

«Министр связи республики» Виктор Яценко заявил, что все помехи по сотрудничеству с оператором «Vodafone» осуществляются «администрацией президента Украины»: «На данный момент все препоны, которые формируются по возобновлению работы компании „Vodаfone“ и каких-либо присоединений нашего оператора „Феникс“, идут исключительно со стороны позиции администрации Порошенко… Компания Vodаfone готова с нами сотрудничать».



Теги: Донбасс, связь, Vodafone, ОБСЕ, мобильная связь, Порошенко, Захарченко, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх