Захарченко анонсировал повышение в ОРДО стипендий и минимальных зарплат

22.03.2018 18:44

Вопрос о повышении стипендий и минимальных заработных плат жителям ОРДО будет рассмотрен в текущем году, передает donpress.com.

Главарь «ДНР» Александр Захарченко отметил: «В 2018 году мы планируем закрыть очень много вопросов. В первую очередь, рассмотреть вопрос повышения пенсий, минимальных заработных плат и стипендий».

По его словам добавил, что в текущем году планируется уделить приоритетное внимание погашению задолженностей по зарплатам