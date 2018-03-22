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Захарченко анонсировал повышение в ОРДО стипендий и минимальных зарплат

22.03.2018 18:44
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Захарченко анонсировал повышение в ОРДО стипендий и минимальных зарплат

Вопрос о повышении стипендий и минимальных заработных плат жителям ОРДО будет рассмотрен в текущем году, передает donpress.com.

Главарь «ДНР» Александр Захарченко отметил: «В 2018 году мы планируем закрыть очень много вопросов. В первую очередь, рассмотреть вопрос повышения пенсий, минимальных заработных плат и стипендий».

По его словам добавил, что в текущем году планируется уделить приоритетное внимание погашению задолженностей по зарплатам



Теги: Донбасс, стипендия, минимальная зарплата, повышение, ДНР, ЛНР, Захарченко
 
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