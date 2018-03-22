Захарченко заявил о начале работы Фонда помощи комиссованным боевикам

22.03.2018 18:05

Фонд помощи комиссованным боевикам и семьям ликвидированных боевиков начал свою работу на территории ОРДО, сообщает donpress.com.

Главарь «ДНР» Александр Захарченко отметил: «Создан фонд помощи».

По его словам, программа коснется сфер здравоохранения, образования и социальной защиты и прочего.