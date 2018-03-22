Жители "ДНР" о блокпостах боевиков: "Людей превратили в бесправный и безмозглый скот, униженный и деморализованный. Это филиал ада"

22.03.2018 13:26

Пересечение блокпостов людьми, проживающими на временно подконтрольной боевикам РФ территории Донбасса, очень часто напоминает съемки фильма ужасов. Обнаглевшие, чувствующие безнаказанность террористы вовсю отыгрываются на мирном населении.

Мощно "шмонают" сумки и при досмотрах отбирают даже те продукты, которые не находятся в запрещенном перечне того, что нельзя завозить в ОРДЛО с территории, подконтрольной Украине. Свое возмущение люди в очередной раз высказали в одном из донецких пабликов, передает "Диалог.UA".

Ужас для дончан начинается уже на подъезде к КПВВ террористов и стоянии в многочасовых очередях. Так, один из подписчиков написал, что украинский блокпост прошел без проблем за 15 минут, а на блокпосте оккупантов застрял на 5 часов. "Поехал в Горловку к родителям. Украинскую таможню прошел за 15 мин. На дыровской 5 часов стоял. Горловка практически умерла.

Побывал в филиале ада, все хуже, чем представлял", - признался мужчина. Жители "ДНР" жалуются, что террористы на блокпостах обнаглели вкрай, также боевики стали устраивать дончанам жесткие допросы о цели поездок в Украину. При этом они устраивают пристальный досмотр всех вещей, интересуются тем, кто из родных живет за пределами ОРДО, где работают.

"Ехали с Гнутово в Донецк. На ДНРовском блокпосту зашел солдат и начал буквально допрос: куда ездили и зачем… Было видно, что он наслаждается смятением людей. Ну что, вам пенсию в евро платят или в долярах?… Дальше все ехали подавленные. Дамочка плакала…" - делятся впечатлением пользователи Сети.

"А чего вы от резервации орков ожидали", "Скажите спасибо, что вы живые. При мне двух пацанов молодых просто выдернули из очереди и увезли", "Ну так вы ж свободы от Украины хотели, независимости. Кушайте теперь, не обляпайтесь", - добавляют комментаторы.