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Автоматные выстрелы пресекли прорыв грузовика через блокпост в Мариуполь (ФОТО+ВИДЕО)
Водитель грузового автомобиля Volvo сбил с ног сотрудника полиции и попытался совершить прорыв через стоп-контроль в сторону Мариуполя, передает MRPL.CITY.
Об этом сообщили в областном главке полиции, уточнив, что происшествие произошло вчера около 15:30 во время прохождения проверки на блокпосту под Мариуполем.
Водитель грузовика, двигавшегося со стороны поселка Никольского отказался предъявить документы. Ударом двери кабины он сбил с ног полицейского и пытался произвести прорыв в город. После предупредительного выстрела сотрудник полиции открыл огонь из автоматического оружия по колесам грузовика, что привело к их повреждению и остановке машины. Водителя задержали, он дает показания. Выяснилось, что прорыв через блокпост организовал 34-летний житель Мариуполя.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. В отношении мариупольца открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 «Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей» УК Украины. Статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.
По факту применения огнестрельного оружия сотрудником полиции проводится служебная проверка.
Теги: Донбасс, Мариуполь, стрельба, КПП, КПВВ
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