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Архив - Донецкая область

Cкандал вокруг обезьян! Вооруженные мариупольцы ранили охранников выставки

23.03.2018 13:20
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Cкандал вокруг обезьян! Вооруженные мариупольцы ранили охранников выставки

Вчера около 19.00 в кинотеатре «Савона», где сейчас проходит выставка карликовых обезьян, произошло ЧП со стрельбой и разбитой на голове охранника, бутылкой.

Об этом 0629 стало известно из собственных источников.

Компания подвыпивших мариупольцев пришла вместе с детьми посмотреть на обезьян. Они стали засовывать пальцы в клетку к обезьянам, в результате чего одна из них укусила посетителя.

Мужчине вызвали «скорую». Ему обработали и забинтовали рану. Однако, факт укуса настолько разозлил мужчину, что тот стал еще сильнее дразнить обезьян. В происходящее вмешалась охрана, которая попыталась успокоить разбушевавшихся посетителей.

По данным источника, появление охраны еще больше взбунтовало пьяных посетителей. Один из мужчин разбил на голове 40-летнего охранника бутылку. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и резаной раной лба мужчину доставили в нейрохирургию областной больницы (бывш. горбольницы №2).

Второму охраннику посетители выстрелили в ногу. По данным медиков, с огнестрельным ранением голени 55-летний мужчина доставлен в горбольницу №1.

Пострадал и один из буйных посетителей. Охранник успел прыснуть из газового баллончика дебоширу в лицо. Помощь ему была оказана на месте.

На место прибыли сотрудники полиции, которые увезли всех участников инцидента в райотдел. Комментарии полиции ожидаются.



Теги: Донбасс, Мариуполь, обезьяна, скандал, выставка
 
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