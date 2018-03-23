ГУР МОУ: В ОРДО боевики модернизируют БМП и БТР

23.03.2018 17:48

По данным украинской разведки Россия продолжает использовать ведения боевых действий на оккупированной территории Донбасса для испытания новых и проверки эффективности модернизированных образцов вооружения и военной техники.

В ГУР МОУ отметили: «В частности, наблюдается активизация указанной деятельности в танковых и специальных подразделениях российских оккупационных войск.

Кроме того, оборонно-промышленным комплексом РФ принимаются меры по ускорению модернизации боевых машин пехоты (БМП-1), которые находятся на вооружении т.н. 1 и 2 АК российских оккупационных войск. Предполагается их оснащение боевым модулем бронетранспортера БТР-82А с 30-мм пушкой 2А72. Первую партию модернизированных БМП-1 планируют передать в сентября с.г. Не исключается, что апробацию модернизированной БМП-1 россияне планируют осуществить в боевых условиях на востоке Украины, а также на территории Сирии».

Источник: https://donpress.com