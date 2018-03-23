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Сильный взрыв в Донецке. Прошла хорошая волна, задрожали балконы
Временно оккупированный Донецк вчера, 22 марта, сразу после 23:00 потряс достаточно мощный взрыв, прогремевший в стороне аэропорта. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
«Донецьк 23:02к добряча хвиля (((((«, — написал очевидец.
«23.06 к Донецк Путиловка Долбануло так, что аж дом качнуло. Сейчас пулеметы тарахтят.», — добавил другой автор.
При это на северном направлении продолжаются достаточно мощные бои. Они активизировались поздним вечером. «22.38 к Веселуха Путиловка», — написал один из авторов.
«1ая Площадка. не тихо! не часто, но слушаем- мощное и стрелковое доносится.(предположительно Спартак)», — добавил еще один комментатор.
«Идет бой в районе Спартака и Жабуньки», — пишут дончане.
«#Донецьк Зараз. Гримить з боку АП — Спартак. Іноді так… серйозно», — сообщают очевидцы.
Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, война, взрыв, АТО
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