Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Сильный взрыв в Донецке. Прошла хорошая волна, задрожали балконы

23.03.2018 07:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сильный взрыв в Донецке. Прошла хорошая волна, задрожали балконы

Временно оккупированный Донецк вчера, 22 марта, сразу после 23:00 потряс достаточно мощный взрыв, прогремевший в стороне аэропорта. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

«Донецьк 23:02к добряча хвиля (((((«, — написал очевидец.

«23.06 к Донецк Путиловка Долбануло так, что аж дом качнуло. Сейчас пулеметы тарахтят.», — добавил другой автор.

При это на северном направлении продолжаются достаточно мощные бои. Они активизировались поздним вечером. «22.38 к Веселуха Путиловка», — написал один из авторов.

«​1ая Площадка. не тихо! не часто, но слушаем- мощное и стрелковое доносится.(предположительно Спартак)», — добавил еще один комментатор.

«Идет бой в районе Спартака и Жабуньки», — пишут дончане.

«#Донецьк Зараз. Гримить з боку АП — Спартак. Іноді так… серйозно», — сообщают очевидцы.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, война, взрыв, АТО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх