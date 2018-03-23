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У российских наемников в ОРДЛО изымают все документы
Командиры боевиков в ОРДЛО приказали подчиненным сдать все документы, указывающие на их российское происхождение.
В ГУР МОУ отмечают, что по данным разведки до утра 22 марта боевики из России и других стран обязаны были сдать все документы, которые могут подтверждать их участие в военном конфликте в Донбассе: «Решением командиров 1 и 2 АК российско-оккупационных войск, сдачи подлежат паспорта, договора, водительские удостоверения и банковские карты. В случае отказа от добровольного участия в акции на непокорных ждет позорное увольнение и депортация на родину».
По информации, в качестве поощрения боевикам предлагают подарки: «Наши разведчики точно не владеют информацией о полном перечне акционных подарков для победителей, впрочем уверяют, что в качестве гарантированного поощрительного отличия каждый боевик получает билет на бесплатную кремацию, или же два квадратных метра земли с номерной табличкой на просторах Ростовской области».
По мнению украинских военных, такие мероприятия проводятся с определенной периодичностью и, как правило, после задержания очередного боевика с российской пропиской. По данным разведки, сбор документов проведен в соответствии с указанием Генерального штаба ВС РФ и под наблюдением ФСБ.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, документы, АТО, ОРДЛО
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