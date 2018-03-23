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В сети появилось яркое ВИДЕО с ликвидацией боевиков на Донбассе
23.03.2018 21:25
В сети опубликовали яркое видео, на котором запечатлены боевые будни пятого отдельного батальона Украинской добровольческой армии.
Видео было опубликовано на сайте YouTube на канале УДА.
На видео запечатлены боевые столкновения украинской армии с террористами Донбасса. В данном ролике присутствуют кадры нескольких минометных ударов по позициям боевиков, которые достигли цели. В ролик вошли кадры с различных времен года.
Также в видео показаны некоторые другие моменты солдатской жизни на передовой и выполнение боевых задач в непосредственной близости к позициям террористов.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, АТО, боевики
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