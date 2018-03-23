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Волонтеры Гуманитарного штаба доставят около 20 тысяч продуктовых наборов в "серую зону" на Донетчине
Около 20 тысяч продуктовых наборов доставят в "серую зону" волонтеры Гуманитарного штаба Рината Ахметова в апреле, - сообщает сайт организации.
Мирные жители Донбасса смогут получить продукты в стационарных пунктах выдачи. Бригады мобильной выдачи доставят продуктовые наборы для переселенцев, которые сейчас проживают в Мариуполе, а также для прифронтовых сел и поселков, которые наиболее сильно пострадали в ходе военных действий.
"Сейчас Гуманитарный штаб Рината Ахметова доставляет помощь в 90 населенных пунктов «серой зоны». Здесь люди выживают в нечеловеческих условиях. Постоянные перебои с электричеством, проблемы с питьевой водой. Некоторые села отрезаны от внешнего мира из-за разрушенных дорог. Отсутствует транспортное сообщение. В половине населенных пунктов нет магазинов и аптек. Но главное – острый дефицит продовольствия. Гуманитарный штаб оказывает помощь продуктами самым нуждающимся – тем, кто не может позаботиться о себе. Это старики, дети, люди с инвалидностью. В апреле будет выдано порядка 20 тысяч наборов выживания, свыше 11 тысяч доставят бригады мобильной выдачи", – рассказал руководитель проекта Гуманитарного штаба Михаил Катеринчак.
Всего за три с половиной года работы Гуманитарного штаба выдано свыше 12 миллионов наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения. Спасено более миллиона человеческих жизней.
Подробную информацию о выдаче помощи можно узнать, позвонив на горячую линию Штаба 0-800-509-001
Источник: http://www.ostro.org
Теги: Донбасс, война, гуманитарная помощь, АТО
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