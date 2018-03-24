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Авдеевку расстреливали час
Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) сегодня, 24 марта, сообщила новые данные об обстреле Авдеевки.
23 марта, по результатам фотофиксации, проведенной наблюдателями УСЦКК, было установлено, что огонь по гражданской инфраструктуре города Авдеевка противник вел вчера из оккупированного поселка Спартак (у Донецка) в период с 13:20 по 14:20, применяя минометы 120-мм калибра.
Было зафиксировано попадание боеприпасов в хозяйственные постройки и приусадебные участки мирных жителей садового товарищества "Персик", расположенного в районе железнодорожного перегона Авдеевка - Донецк. На этих участках частично разрушено дачные дома, повреждены забор.
К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Об указанном злодеянии проинформированы наблюдатели СММ ОБСЕ.
В УСЦКК подчеркивают, что подобные действия со стороны главарей оккупационной администрации РФ свидетельствует о явном пренебрежении ими всеми нормами международного гуманитарного права, несут прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения.
Напомним, что в "ДНР" признали, что в них вчера не стреляли. А вот оккупанты Донетчины, по данным пресс-центра штаба АТО, вчера открывали огонь.
Теги: Донбасс, Авдеевка, обстрел, СЦКК
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