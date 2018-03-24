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Архив - Донецкая область

Боевики расстреляли Енакиево и готовы подорвать Новоазовский район

24.03.2018 14:19
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Боевики расстреляли Енакиево и готовы подорвать Новоазовский район

По информации Главного управления разведки министерства обороны Украины, боевики российских оккупационных войск разрушают обстрелами жилые дома на оккупированных территориях Донетчины.

В частности, 22 марта с.г. во время выполнения упражнений практических стрельб артиллерийское подразделение одной из мотострелковых бригад т.н. 1 АК российских оккупационных войск попал снарядом в жилой дом в оккупированном городе Енакиево.

Кроме того, в жилой зоне оккупированного села Азов (бывшее Дзержинское, то в Новоазовском районе Донетчины) оккупанты оборудовали склад боеприпасов. Так что вскоре может рвануть и там.



Теги: Донбасс, разведка, боевики, оккупанты
 
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