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Боевики расстреляли Енакиево и готовы подорвать Новоазовский район
24.03.2018 14:19
По информации Главного управления разведки министерства обороны Украины, боевики российских оккупационных войск разрушают обстрелами жилые дома на оккупированных территориях Донетчины.
В частности, 22 марта с.г. во время выполнения упражнений практических стрельб артиллерийское подразделение одной из мотострелковых бригад т.н. 1 АК российских оккупационных войск попал снарядом в жилой дом в оккупированном городе Енакиево.
Кроме того, в жилой зоне оккупированного села Азов (бывшее Дзержинское, то в Новоазовском районе Донетчины) оккупанты оборудовали склад боеприпасов. Так что вскоре может рвануть и там.
Теги: Донбасс, разведка, боевики, оккупанты
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