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Дело экс-мэра Славянска Штепы: назначена дата нового заседания
Орджоникидзевский районный суд Харькова назначил подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы на 11 апреля. Об этом сообщается на официальном портале "Судебная власть Украины".
Слушать дело будет коллегия судей в составе Виктории Поповой, Елены Саркисян и Ольги Горчаковой.
Напомним, что Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.
Первоначально ее дело слушалось в Червонозаводском суде Харькова, сама подсудимая не признает своей вины.
Сайт dnews.dn.ua напоминает, что 26 января 2016 года председательствующий судья Виктор Ежов взял самоотвод, в отношении него открыто уголовное производство по факту содействия террористической деятельности.
27 января из-за отсутствия должного количества судей в Червонозаводском райсуде Харькова дело Штепы было передано в Апелляционный суд Харьковской области для определения подсудности другому суду. 2 февраля апелляционный суд назначил новым местом рассмотрения дела Штепы Коминтерновский райсуд Харькова.
12 мая коллегия судей Коминтерновского райсуда Харькова взяли самоотвод. Рассмотрение вопроса передали в Ленинский райсуд Харькова, где дело Штепы должно слушаться с начала уже в четвертый раз.
Неле Штепе после заседания, которое состоялось в режиме онлайн, изменили место пребывания в Харьковском СИЗО.
Штепа была внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны "ДНР". СБУ ей предлагала участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась.
Также она заявила, что по освобождению из СИЗО продолжит политическую деятельность, и намерена баллотироваться на ближайших выборах мэра Славянска и президента Украины.
20 сентября 2017-го на очередном заседании в Харькове суд по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы рассмотрел вопрос о продлении обвиняемой меры пресечения. В итоге ее освободили из-под стражи и отпустили под домашний арест в Славянск.
11 января 2018-го в Ленинском райсуде сразу две коллегии судей, выбранных с помощью компьютера в базе данных этого суда, заявили о самоотводе, ссылаясь на давление прокуратуры. После объявления об очередном самоотводе судей Штепа уехала в Славянск и, по словам адвоката, не собирается нарушать режим пребывания.
15 января адвокат экс-мэра Славянска сообщил, что избранная мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с использованием электронного браслета закончилась 13 января.
В Октябрьском райсуде Харькова должно начаться пятое рассмотрение дела в отношении Нели Штепы с самого начала. Позднее стало известно, что 22 января, коллегия Октябрьского районного суда города Харькова, которой было распределено дело в отношении Нели Штепы, удовлетворила самоотвод председательствующего Владимира Курило, заявленный в ходе подготовительного заседания.
Новым председательствующим коллегии Октябрьского райсуда Харькова по делу Штепы стал Денис Чижиченко. Подготовительное заседание было назначено на 7 февраля. Но оно не состоялось, поскольку не явилась обвиняемая.
6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Там его в апреле и рассмотрят. Возможно…
Сам Штепа все обвинения отрицает. Она уверяет, что никогда не видела и не общалась с офицером контрразведки РФ Игорем Гиркиным (Стрелковым), под руководством которого в 2014 году был захвачен Славянск.
Теги: Донбасс, Славянск, суд, Штепа
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