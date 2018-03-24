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Донбасские КПВВ стали штурмовать чаще
24.03.2018 08:26
По данным Госпогранслужбы Украины, за прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток через донбасские пункты пропуска у линии разграниения характеризовался определенным увеличением по сравнению с предыдущим днем.
Всего через КПВВ последовало 41500 человек и 5500 транспортных средств:
"Майорск" - 9360 человек и 1075 транспортных средств;
"Марьинка" - 10620 человек и 1870 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 7890 человек и 1450 транспортных средств;
"Гнутово" - 4730 человек и 1070 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 8970 человек.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ
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