Донецкая железная дорога меняет расписание электричек из-за перевода стрелок

24.03.2018 20:40

В связи с введением летнего времени на территории Украины, с 25 марта в региональном филиале "Донецкая железная дорога" (Укрзализныця) будет изменено расписание движения ряда пригородных поездов.



Данные об изменении расписания опубликованы на странице филиала "Донецкой железной дороги" в Фейсбуке:



Приміський поїзд № 6002 Слов’янськ – Ізюм, відправленням зі ст. Слов’янськ 0 7.45 (замість 7.40), далі Кожушко 7.51-7.52, Слов. Курорт 8.00-8.01, Придонецька 8.09-8.10, Пост 10 км 8.16-8.17, Брусин 8.21-8.22, Лиман 8.32 та далі згідно діючого розкладу поїзду № 6002 на дільниці Лиман – Ізюм.



Приміський поїзд № 6009 Лиман – Фенольна відправлення зі ст. Лиман о 15.40 (замість 15.30), Брусин 15.50-15.51, Пост 10 км 15.54-15.55, Придонецька 16.01-16.02, Слов. Курорт 16.09-16.10, Кожушко 16.18-16.19, Слов’янськ 16.25 та далі згідно діючого розкладу руху.



Приміський поїзд № 6074 Слов’янськ – Лиман, відправлення зі ст. Слов’янськ 12.10 (зам. 12.30), далі Кожушко 12.16-12.17, Слов. Курорт 12.25-12.26, Придонецька 12.34-12.35, Пост 10 км 12.41-12.42, Брусин 12.46-12.47, Лиман 12.57.



Приміський поїзд № 6083 Лиман – Слов’янськ, відправлення зі ст. Лиман о 9.55 (замість 10.00), далі Брусин 10.05-10.06, Пост 10 км, 10.09-10.10, Придонецька 10.16-10.17, Слов. Курорт 10.24-10.25, Кожушко 10.33-10.34, Слов’янськ 10.40.



Приміський поїзд № 6084 Слов’янськ – Лиман відправлення зі ст. Слов’янськ о 20.50 (замість 20.40), далі Кожушко 20.56-20.57, Слов. Курорт 21.05-21.06, Придонецька 21.14-21.15, Пост 10 км 21.21-21.22, Лиман 21.37



Приміський поїзд № 6223 Лиман – Курдюмівка до ст. Бахмут курсує згідно діючого графіку руху, далі Бахмут 10.15-12.49 (замість 13.04), Курдюмівка 13.15.



Приміський поїзд № 6224 Курдюмівка – Святогірськ відправлення зі ст. Курдюмівка о 13.30 (замість13.45), далі Бахмут 13.56-14.00, Малоішевська 14.05-14.06, Шевченко 14.10-14.11, Сіль 14.23-14.24, Зовна 14.39-14.40, Сіверськ 14.55-14.56, Ямпіль 15.13-15.14, Лиман 15.30 та далі згідно діючого графіку руху.



Приміський поїзд № 6162 Покровськ - Авдіївка призначається скорим приміським поїздом № 7002 Покровськ – Авдіївка з зупинками тільки по станціям та з відправленням зі ст. Покровськ о 3.30, Гродівка 3.48-3.49, Желанне 4.03-4.04, Очеретине 4.22-4.23, Авдіївка 4.40.



Приміський поїзд № 6501 Сіверськ – Попасна відправлення зі ст. Сіверськ о 6.40, далі Ниркове 7.26-7.28, Комишуваха 7.49-7.51, Попасна-2 8.10-8.12, Попасна 8.20.



Приміський поїзд № 6502 Попасна – Сіверськ відправлення зі ст. Попасна о 4.00, Попасна-2 4.06-4.08, Комишуваха 4.22-4.24, Ниркове 4.46-4.51, Сіврськ 5.40.



Приміський поїзд № 6503 Сіверськ – Попасна відправлення зі ст. Сіверськ о 15.40, далі Ниркове 16.26-16.28, Комишуваха 16.49-16.51, Попасна-2 17.10-17.12, Попасна 17.20.



Приміський поїзд № 6504 Попасна – Сіверськ відправлення зі ст. Попасна о 13.00, Попасна-2 13.06-13.08, Комишуваха 13.22-13.24, Ниркове 13.46-13.51, Сіврськ 14.40.



Приміський поїзд № 6955 Волноваха – Камиш-Зоря відправлення зі ст. Волноваха о 7.01, Хлібодарівка 7.38-7.39, Зачатівська 8.04-8.05, Розівка 8.41-8.42, Камиш-Заря 9.37.



Приміський поїзду № 825 Покровськ – Дніпро-Головний відправлення зі ст. Покровськ о 13.53, Удачна 14.08, Межова 14.22-14.24, Демурине 14.38, Просяна 14.48-14.49, Чаплине 15.01-15.03, Синельникове-2 15.59-16.01, Дніпро-Головний 16.47.



Приміські поїзди № 6867/6862 Лозова – Гусарівка – Лозова відміняються.



Приміський поїзд № 6439 Сватове – Попасна відправленням в добу 25.03.2018 року о 0.11 відправити зміненим розкладом в добу 24.03.2018 року зі ст. Сватове о 23.00, далі Кабанне 23.37-23.38, Кремінне 0.14-0.15, Рубіжне 0.38-0.39, Насвітевич 0.56-0.57, Лисичанськ 1.08-1.09, Переїзна 1.17-1.18, Лоскутівка 1.52-1.53, Венгерівка 2.07-2.08, Комишуваха 2.14-2.15, Попасна-2 2.22-2.23, Попасна 2.39.



Приміський поїзд № 6440 Попасна – Сватове відправити в добу 25.03.2018 року зі ст. Попасна о 2.50, далі Попасна-2 2.56-2.57, Комишуваха 4.05-4.06 та далі діючим розкладом руху.



Приміський поїзд № 6448 Попасна – Сватове в добу 25.03.2018 року прослідує зміненим розкладом ст. Кремінне о 0.04-0.15 (замість 0.04-0.05), ст. Кабанне о 0.52-0.53 (замість 0.42-0.53) в іншому залишається без змін.



Поїзд № 7002 (колишній 6162) Покровськ – Авдіївка відправити в добу 25.03.2018 року зі ст. Покровськ о 2.30, далі Гродівка 2.48-2.49, Желанна 4.03-4.04, Очеретине 4.22-4.23, Авдіївка 4.40.



Приміський поїзд № 6230 Слов’янськ – Ізюм відправити в добу 25.03.2018 року зі ст. Слов’янськ о 1.30, Кожушко 1.36-1.37, Слов. Курорт 1.45-1.46, Придонецька 1.54-1.55, Пост 10 км 2.01-2.02, Брусин 2.06-2.07, Лиман 2.17-2.20, Форпостна 2.42-2.43, Святогірськ 4.00-4.02 та далі діючим графіком руху.



Приміський поїзд № 6251 Близнюки – Краматорськ відправити зі ст. Близнюки о 2.05, Дубове 2.20-2.21, Гаврилівка 2.34-2.55, Язикове 4.10-4.11 та далі діючим графіком руху.



Приміський поїзд № 6001 Слов’янськ – Фенольна відправити в добу 25.03.2018 року зі ст. Слов’янськ о 2.10, Шпичкине 2.24-2.25, Краматорськ 2.35-2.37, Дружківка 2.54-2.55, Кіндратівка 4.04-4.05 та далі діючим графіком руху.



Приміський поїзд № 6242 Слов’янськ – Язикове відправити в добу 25.03.2018 року зі ст. Слов’янськ о 2.40, Шидловська 2.56-2.57, Бантишеве 4.12-4.13 та далі діючим графіком руху.



Приміський поїзд № 6958 Камиш-Заря – Волноваха відправити в добу 25.03.2018 року зі ст. Камиш-Зоря о 01.50, Розівка 2.34-2.35, Зачатівська 4.04-4.05 та далі діючим графіком руху.