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Ходаковский признал, что в "ДНР" легче умереть, чем жить
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский заявил, что недавно назвал своих соратников иудами.
"Когда штурмовали областную администрацию и кричали "За Россию!", я не выдержал и заорал: вы кричите "За Россию", а умереть за Россию вы готовы? И один друг из тех, кто услышал про себя "иуда", потом говорил, что именно после этих моих слов он ко мне и пришел, - делится Ходаковский, который пишет в Фейсбуке как Александр Сергеев. - Как выяснилось, умереть за Россию легче, чем жить за нее. Жить в тех условиях, в той обстановке, в которой мы живем. Уже не бегают по Донецку и окрестностям толпы журналистов и операторов центральных каналов России, уже не ездят делегациями депутаты и общественные деятели - закончился драйв. А мы живем, и жить должны, потому что есть очень сильная каноническая вещь: не к здоровым пришел я, но к больным".
Мало того, что террорист признает, насколько кошмарнее стала жизнь на оккупированной части Донбасса после прихода туда "русского мира", так еще и лепит из себя некоего библейского персонажа.
"Я догадывался, что будет тяжело, а если ты чего-то стоишь - нужно быть там, где тяжело, - изливает душу Ходаковский. - Уже тогда, в самом начале было понятно, что над этим куском земли солнце будет восходить со скрипом, и бухаться за горизонт с облегчением, что наконец-то отстояло свою дневную вахту над страданиями и бедами, насмотревшись всякого".
Теги: Донбасс, ДНР, Ходаковский, оккупанты
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