Кого прощать и кого карать: эксперты решали, что делать с неподконтрольным Донбассом

24.03.2018 22:00

В Антикризисном медиа-центре в Краматорске состоялось публичное обсуждение проекта закона "О прощении", разработанного Центром деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса всеукраинского движения "Сила права". Участники "круглого стола" (представители политических партий, общественные деятели, работники органов власти, журналисты) высказали свое мнение относительно основных положений законопроекта.



Как сообщает АКМЦ, особое внимание во время дискуссии уделили концепции ответственности граждан за коллаборационизм и сепаратизм, которые привели к оккупации территории АР Крым, части Донецкой и Луганской областей. Обговаривали, в частности, какая процедура должна быть применена правительством страны к лицам, причастным к этому, а также к пособникам оккупационной власти. Также обсудили процедуру прощения для граждан, совершивших преступления различной степени тяжести.



"Деоккупация и реинтеграция временно оккупированных территорий Украины - не последовательные этапы, а параллельные взаимосвязанные процессы, - отметил региональный координатор ВД "Сила права" Александр Калачев. – Поэтому прежде всего необходимо преодолеть психологический барьер, связанный с перспективой воссоединения страны, уже четыре года искусственно разделенной линией фронта. Для этого нужно уже сегодня принять законы, которые сформируют четкое понимание того, как будет проходить процесс воссоединения".

По опыту многих стран мира, прошедших через вооруженные конфликты, процедуры поствоенного урегулирования не вписывались в действующее законодательство. В каждом случае принимались специальные законы, вроде предложенного проекта закона "О прощении". Поскольку Уголовный кодекс Украины не адаптирован к условиям вооруженной агрессии и оккупации, привлечены к ответственности могут быть более одного миллиона человек.



В законопроекте определен исчерпывающий перечень преступлений, совершенных гражданами Украины в период вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Также установлен порядок и критерии применения процедуры прощения тем, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести и после прекращения сотрудничества с врагом обратились в суд с заявлением о совершение уголовного преступления и просьбой о прощении. Это позволяет вывести из зоны риска привлечения к уголовной ответственности около полумиллиона человек, которые на самом деле являются не пособниками агрессора, а жертвами оккупации.



По мнению участников обсуждения, такой закон был нужен "еще вчера", ведь много людей, которые по разным причинам остались на оккупированной территории, задают себе вопрос: "Что с нами будет потом?". Документ нужно принимать как можно скорее, чтобы прекратить недоразумения. Это будет мощным сигналом о том, что государство желает возвращения своих граждан. Но надо четко квалифицировать преступную деятельность каждого, иначе не будет достигнута справедливость.



Прозвучало и особое мнение относительно названия законопроекта. Мол, формулировка "Закон о прощении" априори считает всех виновными, а это прерогатива суда. Поэтому следует изменить название на "Закон о примирении". Это мнение было принято во внимание. Обсуждения законопроекта будет продолжено, после чего его передадут на рассмотрение в Верховную Раду.